В Заполярном начался финальный этап строительства церкви – установлен каркас куполов

Город без Храма, что человек без сердца. Заполярный - оставался единственным городом в Мурманской области, в котором до сих пор не было церкви. Два года назад в городе создали попечительский совет и приняли решение: строить! Средства собирали всем миром. Около 2х миллионов пожертвовали прихожане, остальное выделили компания «Норникель» и градообразующее предприятие Кольская ГМК. Сейчас работы близятся к завершению: стены возвели, начали монтаж куполов.

Это каркас под будущий купол. За ним - здание старого детского сада, где уже четверть века размещается Свято-Троицкий приход. А рядом - тот самый, будущий архитектурный Храм. Оцилиндрованные брёвна, около 300 кубов, привезли в Заполярный специально из Кирова. Лес зимней заготовки - простоит века! Стены по чертежам собрали прошлым летом, они уже дали усадку, самое время монтировать купола. По проекту главная колокольня должна возвышаться над землёй на 13 метров, это практически высота 4х-этажного дома. Вес центрального купола - больше 3х тонн. Крановщика и стропальщиков ждёт ювелирная работа - поднять каркас на нужную высоту и закрепить точно по меткам.

Виктор Федотовский, начальник службы погрузочно-разгрузочных работ цеха материально-технического обеспечения КГМК: «Груз является крупногабаритным. Есть некоторые сложности в страповке. Для не сведущих скажу - важно правильно закрепить груз, чтобы он не перевернулся во время подъёма и установки».

Уникальная по сложности операция началась. Двое рабочих на земле укрепляют стропы на будущем куполе. По команде конструкция взмывает вверх. Немного мешает ветер, раскачивая груз, но крановщик опытный - всё делает как нужно.



Наверху тяжелую конструкцию принимают сразу четыре человека. Их задача - поставить опоры в подготовленные пазы и закрепить прочно. В некоторых местах приходится «подгонять» отверстия с помощью пилы. И вот, наконец, работа выполнена!

Виктор Федотовский, начальник погрузо-разгрузочной службы цеха материально-технического снабжения КГМК: «Для города Заполярный это очень важный объект - церковь. Жители города его очень давно ждали».

Можно сказать, что ждали прихожане своего Храма почти всю жизнь. Городу 62, примерно такой же возраст у многих прихожан.

Олег Дениченко, священник Свято-Троицкого храма г. Заполярный: «Слава Богу, радуется сердце, радуется душа, что все таки дело такое великое, дело большое Божеское двигается, вообще просто без всяких промедлений. Служба кончилась, я выглядываю, оба купола стоят. Представляете для меня какая радость?»

Основным инвестором строительства выступает компания Норникель, рабочими, техникой помогает Кольская ГМК. Для компании принципиально важно развивать социальную инфраструктуру городов, в которых действуют её предприятия, благоустраивать городские территории, чтобы людям жилось максимально комфортно. Совсем недавно в Заполярном при финансовой помощи Норникеля открыли ледовый корт, сейчас достраивают Храм. Точные сроки окончания работ пока не называют, всё будет зависеть от погоды. Но как только завершат внешние работы, приступят к оформлению внутреннего убранства Храма. Предполагается, что он сможет вместить во время службы сразу до 500 человек.