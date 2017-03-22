22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов

Всемирный день воды празднуется с 1993 г. по инициативе Международной ассоциации водоснабжения (МАВ).

Праздник призван привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и улучшения качества и количества пресной воды для нынешнего и будущего поколений.

Впервые идея его проведения прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД) в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Российская Федерация - одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимает 2-е место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и 10-й частью возобновляемых ресурсов вод.

При этом население России не достигает и 3 % общей численности населения земного шара, сообщает пресс-служба Минприроды.

Российская Федерация принимает активное участие в работе профильных органов системы ООН, включая Европейскую экономическую комиссию ООН, а также руководящих органов глобальных и региональных конвенций по вопросам использования и охраны водных ресурсов.