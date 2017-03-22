23 марта в Мурманской области начинается досрочный период проведения ЕГЭ

В нем примут участие 186 выпускников прошлых лет и один выпускник текущего года.

Первый экзамен по географии и информатике и ИКТ пройдет на пункте проведения экзамена (ППЭ) 970, расположенном в школе № 41.

Пункт оборудован системой видеонаблюдения и металлодетекторами. Распределение участников и организаторов по аудиториям осуществляется в автоматизированном режиме.

На всех этапах экзамена в пункте и в Региональном центре обработки информации (РЦОИ) присутствуют общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи.

«Досрочный этап проведения ЕГЭ является очень ответственным и важным. Технологический аспект и человеческий фактор – основополагающие составляющие процедуры проведения экзамена, и необходимо предотвратить нарушения и ошибки как со стороны организаторов, так и со стороны участников ЕГЭ», – отметил руководитель РЦОИ Дмитрий Федотов.

Особое внимание при подготовке уделено апробации технологиий печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ и последовательности действий специалистов при нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации со стороны участников и организаторов ЕГЭ.

Все специалисты справились с поставленными задачами. Нарушений и технологических сбоев не было.

«Мурманская область полностью готова к проведению ЕГЭ в досрочный период. Все специалисты прошли инструктаж и обучение. На пунктах и в РЦОИ установлено и настроено необходимое программное обеспечение. Обновлены программно-аппаратные комплексы, необходимые для проведения онлайн видеонаблюдения, успешно проведено тестирование данной системы», – резюмировала министр науки и образования Мурманской области Наталия Карпенко.

Напомним, что о сновной этап ЕГЭ пройдёт с 29 мая по 1 июля.