Антимонопольная служба оштрафовала страховщиков на 225,5 млн рублей за ОСАГО

Работающим на рынке ОСАГО страховщикам придется заплатить больше 200 миллионов рублей штрафов за нарушение антимонопольного законодательства в период с 2013 по 2016 годы.

Такую информацию опубликовала Федеральная антимонопольная служба РФ по итогам проверки рынка ОСАГО.

Ведомство выписало 375 постановлений об административных штрафах на общую сумму в 225,5 млн рублей.

К концу 2016 года исполнено 354 таких постановления. Кроме того, в результате рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства страховщиками ФАС выдала 41 предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода на общую сумму 103,2 миллиона рублей.

Наиболее распространенными поводами для обращения к антимонопольщикам названы жалобы на навязывание дополнительных услуг при покупке полисов ОСАГО.

Также выявлены случаи соглашений между кредитными и страховыми организациями, в результате которых заемщикам навязывались невыгодные условия страхования, сообщает drom.ru.