Больше половины всех люксовых автомобилей в России стоят на учете в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2017 года в России насчитывается 9,7 тыс. автомобилей сегмента Luxury.

Из этого объема наибольшая доля (36%) приходится на марку Bentley, автомобилей которой зарегистрировано в количестве 3,5 тыс. единиц.

Далее следует Maybach (с учетом модели Mercedes-Benz Maybach S-Klasse) с показателем 1,8 тыс. экземпляров (доля – 18%).

Замыкает тройку лидеров Rolls-Royce (1 тыс. шт.), на долю которого пришлось около 11%.

Свыше половины всех люксовых автомобилей в России стоят на учете в Москве (5,5 тыс. шт.).

Другие субъекты РФ отстают от столицы с большим отрывом. Так, в Санкт-Петербурге зарегистрировано немногим более 900 таких машин, в Подмосковье – 800 единиц.

Среди нестоличных регионов по объему парка автомобилей сегмента Luxury лидирует Краснодарский край (258 шт.), за которым следуют Свердловская (129 шт.) и Ростовская (118 шт.) области.

В остальных российских регионах этот показатель составляет менее сотни экземпляров.