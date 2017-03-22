Гидрографы Северного флота выполнят новые походы в Арктику

Экипажи гидрографических судов Северного флота «Визир», «Горизонт» и «Сенеж» начали подготовку к выполнению новых исследовательских походов в высокие широты Северного Ледовитого океана.

На всех гидрографических судах выйдут в море сотрудники 4-ой Арктической океанографической экспедиции Северного флота, с которыми на прошлой неделе провели учебно-методический сбор в Баренцевом море на борту судна «Горизонт».

Для изучения арктического театра плавания в 2017 году запланировано три экспедиции к архипелагам Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Они состоятся в период наибольшего благоприятствования исследовательской работе – с августа по октябрь, когда площадь ледового покрова будет наименьшей.

Кроме исследований в районе арктических островов гидрографы проведут ряд промеров в устьях и руслах сибирских рек, для уточнения возможностей судоходства. Также они примут участие в традиционном арктическом походе кораблей и судов Северного флота к Новосибирским островам, сообщает пресс-служба СФ.