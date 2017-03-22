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«Хрустальные звездочки» блеснут талантами

10:3022 марта 2017Просмотров: 21

24 марта в 15-00 во Дворце культуры железнодорожников состоится региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». В мероприятии примут участие дети сотрудников силовых структур Заполярья.

Свои таланты дети продемонстрируют зрителям и жюри в трех номинациях: «Вокал» (народное, классическое или эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный или современный танец) и «Исполнительское искусство» (игра на музыкальных инструментах).

На концерт приглашаются все желающие, вход бесплатный. 

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