«Хрустальные звездочки» блеснут талантами

24 марта в 15-00 во Дворце культуры железнодорожников состоится региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». В мероприятии примут участие дети сотрудников силовых структур Заполярья.

Свои таланты дети продемонстрируют зрителям и жюри в трех номинациях: «Вокал» (народное, классическое или эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный или современный танец) и «Исполнительское искусство» (игра на музыкальных инструментах).

На концерт приглашаются все желающие, вход бесплатный.