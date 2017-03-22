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Известный мурманский журналист Василий Сергеевич Белоусов отмечает сегодня 80-летний юбилей

18:1422 марта 2017Просмотров: 68

Василий Сергеевич Белоусов – журналист, в 1977-2009 годах – собственный корреспондент ИТАР-ТАСС по Мурманской области.

Родился 22 марта 1937 года в деревне Курья Сокольского района Вологодской области. Окончил Сокольский целлюлозно-бумажный техникум (1955), отделение работников печати ВПШ при ЦК КПСС (1967).

С 1955 года – техник-электрик Тунгусского лесозавода треста «Хабаровсклес».

В Мурманске с 1956 года: техник-электрик, инженер-электрик Мурманского рыбокомбината.

С 1957 года – срочная служба в Советской армии.

Начал публиковаться в местных газетах в 1957 году.

С 1961 года – в областной газете «Полярная правда»: литературный сотрудник, заведующий отделом промышленности, строительства и транспорта. В 1960-1970-е годы – руководитель выездных редакций газеты на Всесоюзных ударных комсомольских стройках области – комбинатах «Североникель» и «Апатит», Ковдорском ГОКе, Кольской АЭС, Серебрянском и Териберском каскадах ГЭС.

В ТАСС с 1977 года, с 1990 года – руководитель филиала ИТАР-ТАСС в Мурманской области.

Автор 12 документальных книг, посвященных становлению и развитию крупнейших промышленных предприятий области, их труженикам, пропаганде передовых методов труда («Чувствую плечо товарища», «Хибинские миллионы», «Ковдорское чудо», «Не только что, но и как», «Огни над тундрой», «Мурманск строкою ТАСС», «Уполномочен рассказать» и другие).

Заслуженный работник культуры РФ (1996). Почетный гражданин Мурманской области (2008). Награжден орденом «Знак Почета».

Член Союза журналистов СССР (1963), ответственный секретарь, член правления областной организации Союза журналистов СССР/России.

Ныне на заслуженном отдыхе.

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