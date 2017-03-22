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Jazz&Blues Café собирает друзей

11:3022 марта 2017Просмотров: 120

22 марта в 19:00 очередное Jazz&Blues Cafe приглашает всех любителей «живой» музыки в клуб «Ледокол».

Первыми на сцену выйдут дебютанты вечера воспитанники Олега Федотова и Надежды Вайктус: группы MT8 и IstessoKids. Затем Василина Урнышева споёт несколько песен под аккомпанемент укулеле и уступит место брутальным парням из группы «Машинное отделение», которые проанонсируют свой грядущий сольный концерт, сыграв несколько своих композиций.

Затем дуэт в составе Евгения Гомана и Анастасии Комаровой порадует всех гостей очередными mash-up экспериментами и знакомыми песнями. Алексей Рейман своими выступлениями подведет нас к финалу этой музыкальной среды. 

И пока неясно, будут ли выступать The Hoolz: весенние дела берут своё.

Начало в 19:00.  Мы продолжаем продвигать любимый Мурманск на просторах интернета, предлагая гостям размещать видео, снятое в течении Jazz&Blues Cafe на Youtube подписав его: 

Jazz & Blues Cafe, клуб «Ледокол», Park Inn, Мурманск, имя артиста или группы. 
#jazzbluescafe #клубледокол #ништякимурманска

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