Jazz&Blues Café собирает друзей

22 марта в 19:00 очередное Jazz&Blues Cafe приглашает всех любителей «живой» музыки в клуб «Ледокол».

Первыми на сцену выйдут дебютанты вечера воспитанники Олега Федотова и Надежды Вайктус: группы MT8 и IstessoKids. Затем Василина Урнышева споёт несколько песен под аккомпанемент укулеле и уступит место брутальным парням из группы «Машинное отделение», которые проанонсируют свой грядущий сольный концерт, сыграв несколько своих композиций.

Затем дуэт в составе Евгения Гомана и Анастасии Комаровой порадует всех гостей очередными mash-up экспериментами и знакомыми песнями. Алексей Рейман своими выступлениями подведет нас к финалу этой музыкальной среды.

И пока неясно, будут ли выступать The Hoolz: весенние дела берут своё.

Начало в 19:00. Мы продолжаем продвигать любимый Мурманск на просторах интернета, предлагая гостям размещать видео, снятое в течении Jazz&Blues Cafe на Youtube подписав его:

Jazz & Blues Cafe, клуб «Ледокол», Park Inn, Мурманск, имя артиста или группы.

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