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Колэнерго готовится в весеннему паводку в Мурманской области

13:5022 марта 2017Просмотров: 79

«Колэнерго» проводит мероприятия по безаварийному прохождению весеннего паводка и предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросети.

На предприятии составлен перечень электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, разработаны графики их осмотра.

На особом контроле – воздушные переходы через водные преграды.

Производится очистка водоотводящих канав на всех подстанциях Колэнерго, проверяется состояние дренажных и канализационных устройств, обеспечивается очистка крыш зданий, разрабатываются схемы резервного электроснабжения в случае потенциального подтопления.

Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, подразделениями регионального МЧС России и местными администрациями для оперативного наблюдения за паводковой обстановкой.

По предварительным прогнозам синоптиков, в этом году паводок ожидается с конца апреля по начало июня, обильное снеготаяние – в середине мая.

Интенсивность паводка прогнозируется на уровне среднемноголетних значений.

Отметим, что за последние четыре года нештатных ситуаций на энергетических объектах в зоне ответственности Колэнерго по причине воздействия паводковых явлений не наблюдалось. Все оборудование работало в штатном режиме.

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