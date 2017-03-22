Мурманская научная библиотека участвует в ежегодной акции «Час Земли»

23 марта в 14 часов в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) в рамках ежегодной международной акции «Час Земли» состоится встреча, участники которой обсудят проблемы перерасхода ресурсов нашей планеты.

Посетители библиотеки поговорят о влиянии каждого человека и его экоследа на экологическую ситуацию в мире и перспективах состояния окружающей среды к 2050 году в случае, если отношение человечества к природе не изменится.

На встрече мурманчане узнают о возможностях участия в природоохранной деятельности в нашем регионе и ответят на вопросы занимательной викторины.

Встреча организована совместно с Баренцевоморским отделением Всемирного фонда дикой природы России.

На нее приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области.

В мероприятии также примут участие члены мурманской областной молодежной общественной экологической организации «Природа и молодежь» и активисты сообщества «И себе, и людям».