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На Октябрьской железной дороге граффитисты раскрасили больше 1200 вагонов

14:2822 марта 2017Просмотров: 119

В 2016 году в зоне ответственности Октябрьской железной дороги хулиганы раскрасили 1267 вагонов. Таким образом, ущерб, нанесённый предприятию «РЖД» в прошлом году, составил порядка 4,5 млн рублей. За два месяца текущего года уже зафиксировано 29 случаев раскраски вагонов.

Основная проблема, с которой сталкиваются железнодорожники, - необходимость немедленно снимать с рейсов вагоны, подвергшиеся нанесению граффити, и оправлять их в депо на очистку и окраску.

При этом страдают пассажиры, так как поезда выходят в рейс с меньшим количеством вагонов, а в некоторых случаях могут быть даже отменены.

Раскрашивание вагонов является преступлением и преследуется по закону по статье «Вандализм».

Так, по приговорам судов, завершившихся в 2015 году, виновные получили наказание в виде штрафов (5000 рублей), а в некоторых случаях и до 2 лет лишения свободы, условно.

В 2016 году к административной ответственности за ущерб, нанесенный компании, привлечены 17 человек, к уголовной – 6 граждан.

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