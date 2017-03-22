«Олкон» и городская администрация реализуют экологическую программу «Чистый Оленегорск»

Глава Оленегорска Олег Самарский и исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков подписали программу экологических мероприятий на 2017 год.

Документ включает в себя 15 пунктов, которые направлены как на защиту окружающей среды, так и на пропаганду бережного к ней отношения. Так, в Оленегорске совместными силами администрации города и «Олкона» проведут субботники по санитарной очистке и благоустройству территории, акции по сбору отработанных ртутьсодержащих отходов.

Особое внимание уделят воспитанию бережного отношения к природе у школьников, также их познакомят с экологической политикой градообразующего предприятия. Для старшеклассников будут организованы экскурсии на производство «Олкона», где экологи расскажут о том, какие технологии внедрены предприятием для снижения нагрузки на окружающую среду.

Полученные знания школьники закрепят на экологическом брейн-ринге. Также им предстоит поучаствовать в конкурсе на лучшую стенгазету.

Еще одним мероприятием программы станет посадка в Оленегорске аллеи кустарников. В данный момент экологи «Олкона» и городской администрации выбирают возможные места для ее закладки.

«В год экологии, который объявлен в нашей стране, инициативы, направленные на защиту окружающей среды, приобретают особую актуальность. Поэтому помимо технических мероприятий, предполагающих модернизацию очистного оборудования комбината, мы совместно с городской администрацией составили программу социально-экологического партнерства. Объединение усилий в этом вопросе поможет сформировать у подрастающего поколения экологическую культуру и вместе с тем сделать город чище и комфортнее», - подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков.

Напомним, что Оленегорский ГОК в текущем году направит на экологические мероприятия около 60 млн. рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

ПАО «Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, на Украине, в Латвии и Польше. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2016 году выручка компании составила $5,916 млн., EBITDA достигла $1,911 млн. В 2016 году было произведено 11.63 млн. тонн стали. www.severstal.com

Оленегорский ГОК (АО «Олкон») входит в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь», являясь самым северным в стране производителем железорудного концентрата. Основной потребитель продукции «Олкона» - Череповецкий металлургический комбинат. В 2016 году Оленегорский ГОК произвел 4,1 млн. тонн железорудного концентрата. www.olcon.ru.