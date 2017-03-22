Полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

Полиция разыскивает пропавшую без вести Терентьева Анжелика Константиновна 2002 года рождения, которая ушла из дома 15 марта 2017 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

В полицию заявление о ее уходе поступило 17 марта.

По оперативной информации, может находиться в Мурманске, регулярно появляется в социальных сетях.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в темный цвет.

Была одета: черное пальто на молнии до середины бедра, черные замшевые сапоги.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Терентьевой Анжелики Константиновны, просьба сообщить в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 02, 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-06-11 (отдел ПДН), 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).