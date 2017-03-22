Пропавших рыбаков из Видяево нашли живыми

О судьбе двух приятелей со вчерашнего вечера ничего не было известно. Сегодня в 12:30 экипаж спасательного судна «Мурманрыба» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ обнаружил лодку с рыбаками в Мотовском заливе.

Почти сутки рыбаки пробыли в море. У моторной лодки отказал двигатель, и шквалистым ветром их отнесло на несколько миль от берега. Парни не сдавались, как могли, пытались согреться и гребли к берегу.

Когда спасатели приняли их на борт, спасенные рыбаки были сильно уставшие и замерзшие. Сейчас все экстремальные приключения позади. Скоро друзья вернутся домой в Видяево.