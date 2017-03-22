Российские и американские ученые обсудили запуск космического аппарата к Венере

В НПО им. С.А. Лавочкина состоялась очередная встреча объединённой российско-американской научной рабочей группы по проекту «Венера-Д».

Специалисты обсудили будущую архитектуру проекта на основании отчетов рабочей группы за январь 2017 года.

С российской стороны участвовали специалисты ИКИ РАН и предприятий РОСКОСМОСА - ЦНИИмаш и НПО им. С.А. Лавочкина. С американской стороны – представители NASA по исследованию Венеры из научно-исследовательских университетов США.

Специалисты уже выработали рекомендации по инженерному обеспечению проекта «Венера-Д», сформировали перечень базовых элементов посадочного и орбитального аппаратов и определили задачи на 2017 год.

Также в этом году группа специалистов проработает архитектуру проекта с учетом запланированной научной нагрузки.

Ученым предстоит оценить участки поверхности планеты, представляющие интерес для исследователей, и определить место посадки. Запуск космического аппарата планируется в 2026–2027 годах.

Напомним, что миссия «Венера-Д» предполагает длительное исследование Венеры с использованием научной аппаратуры широкого спектра, которая будет установлена на орбитальный и посадочный аппараты, сообщает Роскосмос.

Проект может послужить основой для масштабной международной миссии к Венере, целью которой является продолжение фундаментальных исследований этой планеты.