Рыбаки России и Норвегии подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве на конференции в Мурманске

Соглашение о сотрудничестве Союза рыбопромышленников Мурманской области и их норвежских коллег будет подписано на международной конференции, открывающейся сегодня в Мурманске.

Также на конференции планируется подписание соглашения по инвестиционному проекту производства белка из отходов рыбной продукции. Это уникальная технология, которую планируется внедрить в промышленных масштабах в Мурманске.

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22-23 марта, в ней примут участие делегаты Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Германии, Японии, Латвии и Польши.

Главной темой обсуждения станет проблема старения флота рыбопромышленных компаний, работающих в Арктике.

Кроме того, участники обсудят планы государственного стимулирования модернизации океанического и прибрежного флота, перспективы технического перевооружения, международной кооперации в промышленном производстве и поставках высокотехнологичной продукции, сообщает ТАСС.

Мурманскую область на конференции представят крупнейшие компании и организации сферы рыболовства, в том числе Союз рыбопромышленников Севера и Ассоциация прибрежного рыболовства и фермерских хозяйств Мурмана.

Они представят информацию о потребностях мурманских рыбопромышленников в строительстве новых рыболовецких судов. Свои возможности и новые проекты представят судостроители из Санкт-Петербурга, Выборга и Ярославля, а также Польши.