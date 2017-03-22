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Рыбаки России и Норвегии подпишут сегодня соглашение о сотрудничестве на конференции в Мурманске

12:2522 марта 2017Просмотров: 111

Соглашение о сотрудничестве Союза рыбопромышленников Мурманской области и их норвежских коллег будет подписано на международной конференции, открывающейся сегодня в Мурманске.

Также на конференции планируется подписание соглашения по инвестиционному проекту производства белка из отходов рыбной продукции. Это уникальная технология, которую планируется внедрить в промышленных масштабах в Мурманске.

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22-23 марта, в ней примут участие делегаты Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Германии, Японии, Латвии и Польши.

Главной темой обсуждения станет проблема старения флота рыбопромышленных компаний, работающих в Арктике.

Кроме того, участники обсудят планы государственного стимулирования модернизации океанического и прибрежного флота, перспективы технического перевооружения, международной кооперации в промышленном производстве и поставках высокотехнологичной продукции, сообщает ТАСС

Мурманскую область на конференции представят крупнейшие компании и организации сферы рыболовства, в том числе Союз рыбопромышленников Севера и Ассоциация прибрежного рыболовства и фермерских хозяйств Мурмана.

Они представят информацию о потребностях мурманских рыбопромышленников в строительстве новых рыболовецких судов. Свои возможности и новые проекты представят судостроители из Санкт-Петербурга, Выборга и Ярославля, а также Польши.

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