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Страховщики продали более одного миллиона электронных полисов ОСАГО

15:0022 марта 2017Просмотров: 39

Страховщики ОСАГО заключили более 1 млн договоров в электронном виде с середины 2015 года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«С начала 2017 года, когда продажи электронных полисов для страховщиков ОСАГО стали обязанностью, было заключено более 600 тыс. таких договоров. Это гораздо больше того, что страховщики продали за полтора года добровольного е-ОСАГО», - сообщил президент РСА.

В среднем в сутки автовладельцы заключают со страховщиками 7,7 тыс. договоров в электронном виде, в отдельные дни этот показатель достигает 15 тыс. договоров, информирует РСА

Наибольшее количество договоров ОСАГО в электронном виде заключается в таких регионах как: Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край.

«Запуск электронных продаж значительно повысил доступность полисов «автогражданки», особенно в тех регионах, где лютуют мошенники, из-за которых страховщики минимизировали свои продажи. Статистика за январь показала рост числа заключенных договоров ОСАГО на 8%», - сказал Игорь Юргенс.

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