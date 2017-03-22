Строительство моста в Крым увеличило численность дельфинов и рыб в Керченском проливе

Строительство моста в Крым увеличило численность дельфинов в Керченском проливе: в отдельные дни специалисты фиксировали в акватории более тысячи этих млекопитающих.

Экологи объясняют это улучшением условий охоты дельфинов на сингиля и лобана. Количество рыбы в районе стройки выросло в 10 раз, сообщает «Крымский мост».

«Дельфины без преувеличения стали спутниками строительства. Во время ихтиологических исследований в ноябре 2016 года общая численность дельфинов в акватории Керченского пролива превышала 1000 голов, в том числе около 200 черноморских афалин», - рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова со ссылкой на результаты экомониторинга, проводимого специалистами научно-исследовательских институтов по трассе строительства.

Фото: «Крымский мост»