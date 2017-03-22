Телепрограмма на 23 марта (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 23 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Сын отца народов. 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

12:52 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:54 Познавательная программа (12+)

Что такое IP-адреса?

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Хроники будущего. Оледенение планеты. Документальный цикл (16+)

Если даже за окном сейчас тепло, это не должно вводить в заблуждение: планета на пороге нового ледникового периода, который изменит нашу жизнь до неузнаваемости. И этому уже есть подтверждение. В и без того очень холодной Антарктиде зафиксирован абсолютный рекорд низкой температуры - минус 91,2 градуса по Цельсию. Ученые уже не сомневаются, что происходит кардинальное изменение климата на Земле. Этот процесс достигнет пика к 2055 году. Ледниковая эпоха продержится не менее двухсот лет.

14:50 Познавательная программа (12+)

Что такое живопись?

14:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждом выпуске программы автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Сенсация или провокация? По ту сторону смерти. Документальный цикл (16+)

Совсем недавно ученые сделали сенсационное открытие: каждый из нас может помнить свои прошлые жизни, а значит, физическая смерть — это не конец, и за ее чертой есть следующее воплощение. Но означает ли это, что переселение душ существует, и мы можем помнить не только все свои предыдущие жизни? Об этом в нашем специальном проекте «По ту сторону смерти».

17:23 Познавательная программа (12+)

Что такое ДНК?

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Агрономика. Тепличный бизнес (Фильм ТРК «Мир Беломорья», г. Белгород). По проекту к 2020-му году в Белгородской области должно появиться 500 гектаров теплиц. Поддержка есть и со стороны региона, и на федеральном уровне. Почему «тепличники» готовы отказаться от субсидий? Чем они предлагают заменить существующие бонусы для сельхозпроизводителей? Чем объясняют свой вход в тепличный проект новые игроки? Взгляд на отрасль, оценка рисков и преимуществ — в специализированном проекте о сельском хозяйстве «Агрономика».

17:49 Из коллекции ТВ-21 (16+)

15 лет покоряя Арктику. Сюжет о строительство аэродрома «Северный полюс-2015».

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:59 Познавательная программа (12+)

Что такое ДНК?

Что такое IP-адреса?

19:10 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Шпицберген.

Заповедник. Цветок и молот.

Заповедник. Наблюдая за природой.

19:30 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Сын отца народов. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

22:54 Познавательная программа (12+)

Что такое IP-адреса?

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 14 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

00:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Один день в Кеми. Путешествие - это жизнь. Финский город Кеми - место, где блюз творит чудеса. Здесь живут Мир и Музыка.

Батюшка. Священник – такой же человек. Он тоже может быть слабым. Ему может быть больно от несправедливости. Он идет и изо дня в день делает свою «муравьиную» работу.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Линия горизонта. Высоко в горах, где нет ни дорог и населенных пунктов, и вы можете попасть только по воздуху летом и на замерзшей реке в зимнее время, живут монахи. Этот фильм показывает несколько дней своей жизни - почему они отошли от цивилизации.

Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Сказание о народе Кето. Фильм повествует об уникальной культуре народа Кето - о его языке, особенностях жизненного уклада. Понять эту культуру помогают песни-стихи, передаваемые из поколения в поколение, и музыка северного народа, живущего на Енисее.