В Апатитах молодого человека избили и несколько раз ударили ножом

В полицию за помощью обратился молодой человек 1997 года рождения. По его словам, в подъезде на улице Дзержинского у него произошел словесный конфликт с малознакомым гражданином.

Тот избил его, а затем вместе с хозяином незаконно проник в квартиру. Там избиение молодого человека продолжилось.

Когда владелец жилья попытался его выдворить, мужчина нанес ему два удара ножом по руке и шее, причинив телесные повреждения в виде резаных ран.

Сотрудниками полиции, используя полученную от потерпевшего информацию, в ходе оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого – мужчину 1971 года рождения.

По фактам незаконного проникновения в жилище и причинения вреда здоровью возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.