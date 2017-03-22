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В Кировске впервые прошёл физкультурно-оздоровительный фестиваль ДРОЗД

20:0322 марта 2017Просмотров: 194

Четыре дня соревнований, здоровой конкуренции, интересных экскурсий и около сотни участников.  В Кировске впервые прошёл физкультурно-оздоровительный фестиваль ДРОЗД.  «Дети России образованные и здоровые». При поддержке «ФосАгро».  Участников разместили в санаторно-оздоровительном комплексе Тирвас.

Ребята  из Кировска, Апатитов, Волхова, Балаково и Череповца – городов присутствия «ФосАгро».  Движение ДРОЗД компания поддерживает на протяжении долгих лет.

Бесплатные секции по разным видам спорта и собственный физкультурно-образовательный фестиваль, который помогает ребятам не только с пользой провести время, но и подружиться. Почти все они в Кировске  впервые и никогда в жизни не видели столько нега. Экскурсия по Снежной деревне и тут же торжественное открытие. 

Соревнования по шести видам спорта и образовательный конкурс. Начали со стритбола для девушек и перетягивания каната для юношей.

Не большой отдых и лыжная эстафета, не смотря на обильный снегопад. Ребята из движения ДРОЗД готовы к любым трудностям.

Во второй день соревнований разыграли шахматные партии и тут же отправились в бассейн санаторно-оздоровительного комплекса Тирвас, где ребят ждала эстафета по плаванью.

А заключительным спортивным этапом стал волейбол. И уже по итогам спортивных соревнований было понятно, что победители прошлого фестиваля апатитская команда ДРОЗД-Хибины уступает гостям из другого города.

И вот он торжественный момент награждение по всем видам соревнований и в личных зачётах. И, конечно же, кубки тройке  лидеров. На третьем месте Череповец, на втором  - Апатиты и первыми стали Дрозды из Балаково. И всё же главное не победа, а те впечатления, которые с этими здоровыми и образованными ребятами останется надолго.

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