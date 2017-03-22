Четыре дня соревнований, здоровой конкуренции, интересных экскурсий и около сотни участников. В Кировске впервые прошёл физкультурно-оздоровительный фестиваль ДРОЗД. «Дети России образованные и здоровые». При поддержке «ФосАгро». Участников разместили в санаторно-оздоровительном комплексе Тирвас.

Ребята из Кировска, Апатитов, Волхова, Балаково и Череповца – городов присутствия «ФосАгро». Движение ДРОЗД компания поддерживает на протяжении долгих лет.

Бесплатные секции по разным видам спорта и собственный физкультурно-образовательный фестиваль, который помогает ребятам не только с пользой провести время, но и подружиться. Почти все они в Кировске впервые и никогда в жизни не видели столько нега. Экскурсия по Снежной деревне и тут же торжественное открытие.

Соревнования по шести видам спорта и образовательный конкурс. Начали со стритбола для девушек и перетягивания каната для юношей.

Не большой отдых и лыжная эстафета, не смотря на обильный снегопад. Ребята из движения ДРОЗД готовы к любым трудностям.

Во второй день соревнований разыграли шахматные партии и тут же отправились в бассейн санаторно-оздоровительного комплекса Тирвас, где ребят ждала эстафета по плаванью.

А заключительным спортивным этапом стал волейбол. И уже по итогам спортивных соревнований было понятно, что победители прошлого фестиваля апатитская команда ДРОЗД-Хибины уступает гостям из другого города.

И вот он торжественный момент награждение по всем видам соревнований и в личных зачётах. И, конечно же, кубки тройке лидеров. На третьем месте Череповец, на втором - Апатиты и первыми стали Дрозды из Балаково. И всё же главное не победа, а те впечатления, которые с этими здоровыми и образованными ребятами останется надолго.