В Мурманске дорожная полиция задержала семь нетрезвых водителей

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 462 нарушения Правил дорожного движения.

30 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 215 нарушений ПДД.

5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 89 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.