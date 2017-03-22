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В Мурманске дорожная полиция задержала семь нетрезвых водителей

12:0022 марта 2017Просмотров: 144

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 462 нарушения Правил дорожного движения.

30 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 215 нарушений ПДД.

5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 89 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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