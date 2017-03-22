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В Мурманске муж пообещал супруге лишить ее жизни

14:4522 марта 2017Просмотров: 54

В ленинский отдел полиции Мурманска обратилась 40-летняя мурманчанка с заявлением о том, что муж угрожал ей убийством.

По словам женщины, это произошло во время конфликта на бытовой почве. Находясь в квартире по месту жительства на улице Инженерная, супруг обещал лишить ее жизни.

При этом в качестве орудия мужчина демонстрировал один из предметов домашнего обихода.

Сотрудниками полиции, 45-летний местный житель, был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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