В Мурманской Долине Уюта начались соревнования биатлонистов за Кубок Анны Богалий

В Мурманске стартовали Всероссийские соревнования юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий SkiMir». Это уже четвертый и заключительный в этом сезоне этап кубка. До этого его встречали Челябинская, Новосибирская и Сахалинская области. Теперь эстафету принял наш регион. Приехали 22 команды спортсменов со всей России, есть команда из Беларуси. Всего около 450 биатлонистов в возрасте от 10 до 17 лет.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «В Долине Уюта собралось будущее нашего биатлона. Спортсмены, которые будут ставить новые и новые мировые рекорды, и вставать на пьедестал почета. Я желаю вам успеха, я желаю вам лёгкой лыжни, я желаю вам меткости, а главное, веры в себя».

Губернатору Марине Ковтун Анна Богалий в знак признательности подарила свою майку с номером и автографами мировых звёзд биатлона. В это время на спортивную арену вынесли флаг соревнований.

Прикоснуться к флагу соревнований считается самой доброй приметой. Вот уже несут флаг над спортсменами. Каждый, буквально каждый протягивает руку, чтобы хотя бы кончиком пальца до него дотронуться. И мы тоже дотронемся вместе с вами.

Сегодня биатлонисты соревновались в индивидуальной гонке. Первыми на лыжню вышли юноши: 16-17 лет.

На ноге каждого лыжника закреплён датчик. С его помощью электронная система регистрирует точное время старта и финиша. На соревнованиях такого уровня эта мера, возможно, лишняя. Но Анна Богалий уверена, что так дети раньше привыкнут к обстановке на взрослых соревнованиях.



На первой же стрельбе спортсмены допустили много ошибок даже на «лёжке».



Анна Богалий, олимпийская чемпионка: «Буквально минут пять назад поддувал ветерок. Нужно было или с выносом или поправочку сделать. Кто не сориентировался, тот имел трудности. Но в такую погоду, я думаю, это больше ошибки спортсменов. И в стрельбе лёжа нужно стрелять чисто.

Из-за большого количества промахов, большинство спортсменов уходили на штрафные круги. И, по большому счету, итог соревнований зависел от скорости хода спортсменов».

Первым финишировал Игорь Кудрявцев, биатлонист из Ленинградской области.

Игорь Кудрявцев, биатлонист, Ленинградская область: «Трасса хорошая, лыжи тоже ехали хорошо. Спасибо большое тренеру. Тренер постарался, как всегда. Организация тут хорошая. Как на стрельбище было? Отстрелялся плохо, на стрельбище ветра особого нет, спокойно. Почему тогда ошибки? Солнце светит справа, и сам еще делаешь ошибки - еще мало опыта».

Почти все спортсмены отметили, что лыжня сегодня была практически идеальной. Но гонка выдалась не лёгкой.

Денис Ворошилов, биатлонист, Ленинградская область: «Сегодня очень многие ошибались на стрельбище. В чем причина? Ветер? Солнце? Нет, ветра практически нет. Наверное, больше с дыханием не справлялись, потому что трасса рабочая, приходится толкать себя. Я вот лично с дыханием не справился».



В цветочной церемонии все ребята и их тренеры получили цветы, подарки и талисман соревнований - Рыжего лисёнка «Галю» - так его прозвала сама Анна Богалий.

Анна Богалий, олимпийская чемпионка: «Очень рада, что у нас дружеские отношения с комитетом по физической культуре и спорту. И в целом вопросы решаются быстро. Конечно, есть моменты, которые нужно доработать. Это касается телетрансляции, тайминга. Но в целом стадион готов к большим свершениям. И чтобы было больше свершений, нам нужно работать всем вместе».

Завтра в Долине Уюта состоится спринт. А на итоговую церемонию награждения в Мурманск приедут звёзды мирового биатлона Уле-Эйнар Бьёрндален и Дарья Домрачева.