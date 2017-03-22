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В Полярном расскажут об уникальной эскадре подводных лодок Северного флота

09:4522 марта 2017Просмотров: 73

В городском историко-краеведческом музее Полярного продолжает работать выставка «Эскадра трех океанов».

Выставка рассказывает о делах, об истории, о судьбе уникального для Военно-Морского флота соединения – Краснознаменной ордена Ушакова I степени 4-ой эскадры подводных лодок Северного флота.

Ветеран соединения, писатель-маринист Николай Черкашин представил фотографии из личных архивов моряков-подводников, которые лучше всего передают дух времени, особенности службы, быта и семейной жизни подводников, эпизоды боевых служб и дальних походов.

Выставка будет работать до 20 апреля, информирует городской историко-краеведческий музей.

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