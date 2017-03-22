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В России продолжает снижаться активность гриппа

15:4522 марта 2017Просмотров: 134

На территории России, как и в целом по Европейскому региону активность гриппа продолжала снижаться.

С 13 по 19 марта на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущей неделей отмечается незначительно увеличение количества субъектов с превышением эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 8-ми субъектах Российской Федерации.

Среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 7-ми субъектах Российской Федерации, среди детей 3-6 лет - в 6-ти субъектах, в возрастной группе 7-14 лет – в 10-ти субъектах. Превышения эпидрогогов среди лиц старше 15 лет на прошедшей неделе не отмечалось ни в одном субъекте Российской Федерации.

В структуре положительных находок респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа, на прошедшей неделе доля их составила 58,3%. Среди находок вирусов гриппа на прошедшей неделе наибольший удельный составил вирус гриппа В.

На 11 неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников были закрыты полностью 45 школ в 25-ти субъектах, 53 детских сада в 21 субъекте, частично закрыты 607 классов в 311-ти школах, 423 группы в 341-м ДДУ, 2 класса в 1 школе-интернате.

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