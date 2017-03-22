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Власти Финляндии и США обсудили «российскую агрессию»

13:1822 марта 2017Просмотров: 103

Министры обороны США и Финляндии Джеймс Мэттис и Юсси Ниинистё обсудили «российскую агрессию», встреча прошла в Вашингтоне, сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Лидеры обсудили российскую агрессию, отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности», — рассказал Дэвис.

Отношения НАТО и России обострились в марте 2014 года. На прошлогоднем саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран-членов НАТО.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в альянсе об этом прекрасно знают и просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ, сообщает РИА Новости

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а на западе — в восемь раз.

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