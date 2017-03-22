16+
"
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Житель Москвы пытался продать легендарный танк за границу

11:4522 марта 2017Просмотров: 173

Житель Москвы получил три года условно за попытку незаконно вывезти за границу танк. Суд над мужчиной накануне состоялся в Челябинской области.

Изначально мужчина приобрел танк Т-34-85 1945 года выпуска в Латвии за 20 тысяч евро.

Предприниматель намеревался продать музейный экспонат в Казахстан за существенно большую сумму — порядка 230 тысяч евро.

Затея бы удалась, если танк не обнаружили бы пограничники - боевую машину не очень скрытно везли на поезде.

Разрешения на ее вывоз хозяин запрашивать не стал, так как не хотел платить таможенную пошлину.

Мужчину осудили по статье УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей» - боевая машина в соответствии с документами, выданными управлением является культурной ценностью государства, сообщает drom.ru

Фото: АН Доступ

Читайте также
Страховщики продали более одного миллиона электронных полисов ОСАГОВ Мурманске муж пообещал супруге лишить ее жизниНа Октябрьской железной дороге граффитисты раскрасили больше 1200 вагоновМурманская научная библиотека участвует в ежегодной акции «Час Земли»
В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны БогалийКолэнерго готовится в весеннему паводку в Мурманской областиСкалодром в апатитском спортивном комплексе «Атлет» небезопасен для тренировокВ Кильдинстрое сотрудники Росгвардии помогли полицейским поймать грабителяВласти Финляндии и США обсудили «российскую агрессию»Как выглядит Марс? Финский режиссёр смонтировал тысячи снимков красной планеты в один ролик
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  