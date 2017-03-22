Житель Москвы пытался продать легендарный танк за границу

Житель Москвы получил три года условно за попытку незаконно вывезти за границу танк. Суд над мужчиной накануне состоялся в Челябинской области.

Изначально мужчина приобрел танк Т-34-85 1945 года выпуска в Латвии за 20 тысяч евро.

Предприниматель намеревался продать музейный экспонат в Казахстан за существенно большую сумму — порядка 230 тысяч евро.

Затея бы удалась, если танк не обнаружили бы пограничники - боевую машину не очень скрытно везли на поезде.

Разрешения на ее вывоз хозяин запрашивать не стал, так как не хотел платить таможенную пошлину.

Мужчину осудили по статье УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей» - боевая машина в соответствии с документами, выданными управлением является культурной ценностью государства, сообщает drom.ru

Фото: АН Доступ