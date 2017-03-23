125 городов России участвуют в экологической акции «Час Земли»

Более 125 городов России примут участие в экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), и отключат подсветку зданий на 60 минут вечером в субботу 25 марта. Об этом сообщил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

«125 городов нашей необъятной родины, от Петропавловска-Камчатского до Мурманска и Архангельска участвуют в этой акции», - сказал Щварц.

В разных городах России в рамках акции, которая пройдет с 20:30 до 21:30 по местному времени, состоятся флешмобы, велопробеги, концерты и другие мероприятия.

Лозунг акции в 2017 году – «Меняй себя, а не планету». Главной темой «Часа Земли» станет экологическая ответственность каждого, сообщает ТАСС.

Цель глобальной акции - привлечь внимание к ограниченности ресурсов планеты и призвать людей бережно и ответственно относиться к тому, что дает природа.