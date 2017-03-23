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23 марта – Всемирный метеорологический день

10:3023 марта 2017Просмотров: 134

Впервые Всемирный метеорологический день отметили 23 марта 1961 года, и с тех пор празднуют ежегодно. 

Каждый ежегодный Всемирный метеорологический день ВМО посвящает какой-либо теме. 

Девиз Всемирного метеорологического дня 2017 года – «ПОЗНАВАЯ ОБЛАКА».

Облака и выпадающие из них осадки принадлежат к числу важнейших атмосферных явлений и играют определяющую роль в формировании погоды и климата, в распространении растительного и животного мира на Земле.

Изменяя радиационный режим атмосферы и земной поверхности, облака оказывают заметное воздействие на температурно-влажностный режим тропосферы и приземного слоя воздуха, где протекает жизнь и деятельность человека.

Облака и выпадающие из них осадки играют важнейшую роль в формировании различных типов погоды. Поэтому перед метеорологической наукой уже на первых этапах ее становления возникла задача классификации облаков.

Решение этой задачи предоставляет специалистам возможность отслеживать пространственно-временную изменчивость облачных образований, что является мощным инструментом исследования и прогнозирования процессов, протекающих в атмосфере, сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС».

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