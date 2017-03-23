Большинство россиян не пожелали возрождения монархии

Более трети россиян (68%) высказываются против монархической формы правления в России, сообщает ВЦИОМ.

При этом около четверти респондентов не против такого вида управления российским государством: 6% - «за монархию и могут назвать человека, подходящего на роль самодержца», 22% - «в принципе не против монархии, но не видят человека, который мог бы стать монархом».

В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% назвали монархию, при которой власть передается по наследству (11% в 2013 году), тогда как 88% - республику (82% ранее).

Терпимо к монархии относятся, прежде всего, респонденты 18-24 лет (33%) и 25-34 лет (35%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%), активные интернет-пользователи (33%), сторонники непарламентских партий (34%).

Сторонники восстановления монархии в России объясняют свою позицию желанием видеть у власти одного человека (10%), тем, что это традиционный строй для нашей страны (8%), большим порядком (8%) и стабильностью (5%), сообщает Интерфакс.

Основные аргументы противников монархической формы правления: приверженность демократическим принципам (16%), негативная оценка эпохи самодержавия в России (13%).

Всероссийские телефонные опросы ВЦИОМ проведены 16-18 марта среди 1200-1800 респондентов.