Бойцы нацгвардии обезвредили условных диверсантов, которые пытались заминировать Атомфлот

Бойцы войск национальной гвардии провели на полигоне тренировку. Обезвреживали нарушителей, которые решили устроить диверсию на Атомфлоте. Вместе со спецназовцами работали служебные овчарки. Чем хорош собачий тандем и что такое «укус-победа» - расскажут наши корреспонденты Наталья Алексеенко и Павел Третьяков.

Официально немецкая овчарка Олаф - спецсредство войск национальной гвардии. Фактически - верный друг и напарник. Основная его специализация - искать по запаху и задерживать преступников. Скоро научится ловить стреляющих нарушителей. Для этого нужны тренировки, чтобы не боялся пистолетных выстрелов и автоматных очередей. Олаф по характеру - очень спокойный пес. Но если разозлить, то мало не покажется.



Военнослужащий войск национальной гвардии России по Мурманской области: «Поскольку он флегматичен, игровая методика не прошла немного, приходилось его готовить к силовой работе с человеком, именно на злобу. То есть, человек, нарушитель, чужой доставлял ему боль, чтобы эта боль прекратилась, нужно было укусить. После укуса всякое воздействие прекращалось. Эта установка называет «Укус-победа».



Сегодня Олаф работает вместе с подругой. Обоим уже не терпится сорваться в бой. Но команды пока не было.



Кинологи говорят - такой тандем только на пользу. Вдвоем собаки начинают серьезно соперничать и работают быстро и качественно.



По замыслу тренировки, двое вооруженных диверсантов решили проникнуть на территорию Атомфлота, который охраняют бойцы спецназа нацгвардии, и заминировать стратегический объект. С собой захватили самодельное взрывное устройство и даже начали раскручивать провода.



Пока один фигурант испытывает на себе все тяготы жизни диверсанта-неудачника, его подельник еще надеется на фортуну. Сумел сбежать и даже сражается.



Прыгнул в машину, где поджидал водитель, и был таков. Правда, уехать далеко нарушителям не удалось. Через несколько сотен метров путь преградил бронированный «Урал» с бойцами спецназа войск Росгвардии.



Диверсантов оперативно обезвредили. Условный объект нападения - Атомфлот - в безопасности. Впрочем, как всегда. Бойцы спецназа войск нацгвардии на Атомфлоте дежурят круглосуточно. Он обеспечен охраной со всех сторон.



Военнослужащий войск национальной гвардии России по Мурманской области: «Все штатно. За все время только в масштабах учений были какие-то отработаны вопросы. То есть, нарушителям лучшее вообще не пытаться забраться на Атомфлот? Я думаю, для всего мира - лучше не пытаться туда забраться. Потому что при любом исходе будет плохо всем».



После занятий по тактико-специальной подготовке бойцы отправляются подробно разбирать и обсуждать все нюансы - работу караульной группы, группы захвата, наблюдательного поста и кинологического наряда. Чтобы после в работе учесть все поправки.