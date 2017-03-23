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Бойцы нацгвардии обезвредили условных диверсантов, которые пытались заминировать Атомфлот

20:0323 марта 2017Просмотров: 170

Бойцы войск национальной гвардии провели на полигоне тренировку. Обезвреживали нарушителей, которые решили устроить диверсию на Атомфлоте. Вместе со спецназовцами работали служебные овчарки. Чем хорош собачий тандем и что такое «укус-победа» - расскажут наши корреспонденты Наталья Алексеенко и Павел Третьяков.

Официально немецкая овчарка Олаф - спецсредство войск национальной гвардии. Фактически - верный друг и напарник. Основная его специализация - искать по запаху и задерживать преступников. Скоро научится ловить стреляющих нарушителей. Для этого нужны тренировки, чтобы не боялся пистолетных выстрелов и автоматных очередей. Олаф по характеру - очень спокойный пес. Но если разозлить, то мало не покажется.

Военнослужащий войск национальной гвардии России по Мурманской области: «Поскольку он флегматичен, игровая методика не прошла немного, приходилось его готовить к силовой работе с человеком, именно на злобу. То есть, человек, нарушитель, чужой доставлял ему боль, чтобы эта боль прекратилась, нужно было укусить. После укуса всякое воздействие прекращалось. Эта установка называет «Укус-победа».

Сегодня Олаф работает вместе с подругой. Обоим уже не терпится сорваться в бой. Но команды пока не было.

Кинологи говорят - такой тандем только на пользу. Вдвоем собаки начинают серьезно соперничать и работают быстро и качественно.

По замыслу тренировки, двое вооруженных диверсантов решили проникнуть на территорию Атомфлота, который охраняют бойцы спецназа нацгвардии, и заминировать стратегический объект. С собой захватили самодельное взрывное устройство и даже начали раскручивать провода.

Пока один фигурант испытывает на себе все тяготы жизни диверсанта-неудачника, его подельник еще надеется на фортуну. Сумел сбежать и даже сражается.

Прыгнул в машину, где поджидал водитель, и был таков. Правда, уехать далеко нарушителям не удалось. Через несколько сотен метров путь преградил бронированный «Урал» с бойцами спецназа войск Росгвардии.

Диверсантов оперативно обезвредили. Условный объект нападения - Атомфлот - в безопасности. Впрочем, как всегда. Бойцы спецназа войск нацгвардии на Атомфлоте дежурят круглосуточно. Он обеспечен охраной со всех сторон.

Военнослужащий войск национальной гвардии России по Мурманской области: «Все штатно. За все время только в масштабах учений были какие-то отработаны вопросы. То есть, нарушителям лучшее вообще не пытаться забраться на Атомфлот? Я думаю, для всего мира - лучше не пытаться туда забраться. Потому что при любом исходе будет плохо всем».

После занятий по тактико-специальной подготовке бойцы отправляются подробно разбирать и обсуждать все нюансы - работу караульной группы, группы захвата, наблюдательного поста и кинологического наряда. Чтобы после в работе учесть все поправки.

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