16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Экскурсии по заповедным местам. Сегодня в правительстве региона обсудили будущее экологического туризма

20:0823 марта 2017Просмотров: 239

В продолжении официальной хроники. Сегодня глава Мурманской области Марина Ковтун провела заседание регионального совета по туризму. Основной темой стал экологический туризм.

Кольский полуостров - уникальное место. Здесь расположены три природных заповедника. По словам губернатора Марины Ковтун, Мурманская область не уступает самым экзотическим местам нашей страны. Здесь есть на что посмотреть.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Водопад, горы Хибины, Ловозерские тундры… Природа Кольского края привлекает огромное количество туристов, как организованных, так и не организованных, из России и из-за рубежа».

Сейчас региональные власти нацелены на то, чтобы развивать именно экологический туризм, когда экскурсионные группы выезжают в природные места нетронутые человеком. Акцент сделают на четырех охраняемых территориях. Это заказники Сейдъявр, Кутса и Кайта, полуострова Рыбачий и Средний.

Эльвира Макарова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области: «В прошлом году, все вы знаете на Сейдъявре построили экологическую тропу, в этом году работа будет продолжена. Начата работа по обустройству тропы для людей с ограниченными возможностями здоровья, эта тропа будет альтернативой прошлогодней тропе. Кроме того, будет увеличено количество информационных стендов, аншлагов, костровищ. Мы должны будем сделать пребывание на особо охраняемых территориях комфортным».

Всего на Кольском полуострове под особым контролем находятся более полутора миллионов гектар земель, а это более 12 процентов территории нашего региона.

Реклама
Читайте также
Пропавших рыбаков из Видяево обнаружили в Мотовском заливеСколько можно поймать рыбы? Российские и норвежские учёные дадут рекомендацииЗаместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин встретился с Генеральным консулом ВеликобританииСегодня в Мурманске стартовала досрочная сдача ЕГЭ
В долине уюта завершились соревнования по биатлону 83-го Праздника СевераСевероморский суд обязал четырёх местных жителей пройти медосмотрМистификатор, герой, писатель. Дмитрий Коржов проведет лекцию в областной научной библиотекеУ министра культуры России появилась персональная страничка ВконтактеС 1 июля в России планируют начать выдавать электронные паспорта на транспортные средстваВ Мурманске появится электронный ресурс о необыкновенных местах Кольского Севера
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  