Экскурсии по заповедным местам. Сегодня в правительстве региона обсудили будущее экологического туризма

В продолжении официальной хроники. Сегодня глава Мурманской области Марина Ковтун провела заседание регионального совета по туризму. Основной темой стал экологический туризм.

Кольский полуостров - уникальное место. Здесь расположены три природных заповедника. По словам губернатора Марины Ковтун, Мурманская область не уступает самым экзотическим местам нашей страны. Здесь есть на что посмотреть.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Водопад, горы Хибины, Ловозерские тундры… Природа Кольского края привлекает огромное количество туристов, как организованных, так и не организованных, из России и из-за рубежа».



Сейчас региональные власти нацелены на то, чтобы развивать именно экологический туризм, когда экскурсионные группы выезжают в природные места нетронутые человеком. Акцент сделают на четырех охраняемых территориях. Это заказники Сейдъявр, Кутса и Кайта, полуострова Рыбачий и Средний.

Эльвира Макарова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области: «В прошлом году, все вы знаете на Сейдъявре построили экологическую тропу, в этом году работа будет продолжена. Начата работа по обустройству тропы для людей с ограниченными возможностями здоровья, эта тропа будет альтернативой прошлогодней тропе. Кроме того, будет увеличено количество информационных стендов, аншлагов, костровищ. Мы должны будем сделать пребывание на особо охраняемых территориях комфортным».



Всего на Кольском полуострове под особым контролем находятся более полутора миллионов гектар земель, а это более 12 процентов территории нашего региона.