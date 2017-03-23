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Мистификатор, герой, писатель. Дмитрий Коржов проведет лекцию в областной научной библиотеке

16:3023 марта 2017Просмотров: 146

25 марта в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция, посвященная творчеству Ромена Гари «Мистификатор, герой, писатель».

Очередная лекция авторской программы Дмитрия Коржова посвящена Ромену Гари - французскому писателю еврейского происхождения, родившемуся на территории Российской империи.

Он является автором более 30 романов, а также единственным в мире дважды лауреатом Гонкуровской премии, военным, дипломатом и кинорежиссёром.

На лекции поэт и прозаик Дмитрий Коржов расскажет о превратностях судьбы Ромена Гари, поделится собственным взглядом на его книги и жизнь.

На лекции прозвучат отрывки из романов «Воздушные змеи» и «Обещание на рассвете», будут показаны эпизоды из фильмов, поставленных по его произведениям и фрагменты его интервью.

Участники встречи познакомятся с выставкой изданий из фонда библиотеки, где будут представлены произведения Ромена Гари.

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