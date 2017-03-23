Мурманская область принимает участие в чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций Мурманской области, победители второго этапа Второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» принимают участие в отборочных соревнованиях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»:

№ п/п Компетенция Профессиональная образовательная организация Дата проведения Отборочных соревнований Место проведения 1. «Сварочные технологии» ГАПОУ МО «МИК» 20.03-24.03.2017 Хабаровский край, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 2. «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» ГАПОУ МО «МИК», ГАПОУ МО «КТК» 17.03-20.03.2017 г. Ульяновск ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» 3. «Преподавание в младших классах» ГАПОУ МО «МПК» 22.03-25.03.2017 Республика Саха (Якутия) 4. «Дошкольное воспитание» ГАПОУ МО «МПК» 18.03-24.03.2017 Республика Саха (Якутия) 5. «Медицинский и социальный уход» ГАПОУ МО «ММК» 18.03-21.03.2017 Республика Саха (Якутия) 6. «Парикмахерское искусство» ГАПОУ МО «МТКС» 18.03.2017 Республика Саха (Якутия) 7. «Электромонтажные работы» ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота» 01.04-04.04.2017 Московская область, г. Коломна 8. «Сетевое и системное администрирование» ГАПОУ МО «МКЭиИТ» 22.03-25.03.2017 ГАПОУ «МЦК-КТИТС», г. Казань

Победители отборочных соревнований получат право представлять Мурманскую область в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Краснодаре.

Победители и призеры Национального Чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, лучшие представители которой будут отстаивать честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года.