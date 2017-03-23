Мурманская область принимает участие в чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций Мурманской области, победители второго этапа Второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» принимают участие в отборочных соревнованиях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»:
|
№
п/п
|
Компетенция
|
Профессиональная образовательная организация
|
Дата проведения Отборочных соревнований
|
Место проведения
|
1.
|
«Сварочные технологии»
|
ГАПОУ МО «МИК»
|
20.03-24.03.2017
|
Хабаровский край, КГА ПОУ ГАСКК МЦК
|
2.
|
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
|
ГАПОУ МО «МИК», ГАПОУ МО «КТК»
|
17.03-20.03.2017
|
г. Ульяновск ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»
|
3.
|
«Преподавание в младших классах»
|
ГАПОУ МО «МПК»
|
22.03-25.03.2017
|
Республика Саха (Якутия)
|
4.
|
«Дошкольное воспитание»
|
ГАПОУ МО «МПК»
|
18.03-24.03.2017
|
Республика Саха (Якутия)
|
5.
|
«Медицинский и социальный уход»
|
ГАПОУ МО «ММК»
|
18.03-21.03.2017
|
Республика Саха (Якутия)
|
6.
|
«Парикмахерское искусство»
|
ГАПОУ МО «МТКС»
|
18.03.2017
|
Республика Саха (Якутия)
|
7.
|
«Электромонтажные работы»
|
ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»
|
01.04-04.04.2017
|
Московская область, г. Коломна
|
8.
|
«Сетевое и системное администрирование»
|
ГАПОУ МО «МКЭиИТ»
|
22.03-25.03.2017
|
ГАПОУ «МЦК-КТИТС», г. Казань
Победители отборочных соревнований получат право представлять Мурманскую область в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Краснодаре.
Победители и призеры Национального Чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, лучшие представители которой будут отстаивать честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года.