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Мурманская область принимает участие в чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

12:0023 марта 2017Просмотров: 116

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций Мурманской области, победители второго этапа Второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» принимают участие в отборочных соревнованиях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»:

п/п

Компетенция

Профессиональная образовательная организация

Дата проведения Отборочных соревнований

Место проведения

1.

«Сварочные технологии»

ГАПОУ МО «МИК»

20.03-24.03.2017

Хабаровский край, КГА ПОУ ГАСКК МЦК

2.

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

ГАПОУ МО «МИК», ГАПОУ МО «КТК»

17.03-20.03.2017

г. Ульяновск ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»

3.

«Преподавание в младших классах»

ГАПОУ МО «МПК»

22.03-25.03.2017

Республика Саха (Якутия)

4.

«Дошкольное воспитание»

ГАПОУ МО «МПК»

18.03-24.03.2017

Республика Саха (Якутия)

5.

«Медицинский и социальный уход»

ГАПОУ МО «ММК»

18.03-21.03.2017

Республика Саха (Якутия)

6.

«Парикмахерское искусство»

ГАПОУ МО «МТКС»

18.03.2017

Республика Саха (Якутия)

 7.

«Электромонтажные работы»

ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»

01.04-04.04.2017

Московская область, г. Коломна

8.

«Сетевое и системное администрирование»

ГАПОУ МО «МКЭиИТ»

22.03-25.03.2017

ГАПОУ «МЦК-КТИТС», г. Казань

Победители отборочных соревнований получат право представлять Мурманскую область в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Краснодаре.

Победители и призеры Национального Чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, лучшие представители которой будут отстаивать честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби с 14 по 19 октября 2017 года.

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