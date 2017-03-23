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На досрочном этапе ЕГЭ во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение онлайн

09:3023 марта 2017Просмотров: 118
Досрочный период ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. 
В 2017 году в досрочный период заявления на сдачу ЕГЭ подали 44 тысячи человек, из них 2 тысячи человек – выпускники текущего года, 210 участников с ограниченными возможностями здоровья. 
Экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа. Для сдачи ЕГЭ в досрочный период будет задействовано 275 пунктов проведения экзамена (ППЭ). 
Содержательных изменений в ЕГЭ в 2017 году нет, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика). 
В 2017 году в досрочный период, как и в 2016 году, наиболее популярными учебными предметами по выбору среди участников ЕГЭ являются обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%), физика (16,3%). 
С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков по доставке экзаменационных материалов в 2017 году предусмотрено распространение технологий печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ по завершении экзамена. На досрочном этапе эти технологии будут применяться во всех ППЭ. 
Также на досрочном этапе ЕГЭ обеспечен 100% охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением.

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