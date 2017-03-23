Оленегорская прокуратура добивается закрытия сайтов пропагандирующих терроризм

Оленегорской прокуратурой в социальной сети «Вконтакте» выявлены веб-страницы, пропагандирующие и публично оправдывающие терроризм, в том числе ультрарадикальную международную террористическую организацию ваххабитского направления ислама – Аль-Каида.

Кроме того, выявлена персональная страница пользователя, на которой размещены фото-материалы исламистских радикально настроенных групп.

Талибан и Аль-Каида признаны террористическими организациями решением Верховного суда России.

Прокурор города обратился в Оленегорский городской суд с заявлениями о признании размещенной информации запрещенной на территории России, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Исковое заявление находится на рассмотрении.