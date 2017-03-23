Подержанные иномарки с апреля начнут оборудовать системой «ЭРА-Глонасс»

В России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны, который будет действовать до тех пор, пока правительство не разработает постоянный.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, владелец машины должен будет приобрести систему у АО «Глонасс», обязавшись установить ее на автомобиль.

VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС «ЭРА-Глонасс», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС.

Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных нами центрах и поставить машину на учет в ГИБДД.

По словам Андрея Жерегеля, стоимость установки системы «ЭРА-Глонасс» будут установлены через 2-3 месяца, по предварительным оценкам, диапазон цен составляет 10-30 тысяч рублей

Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-Глонасс», сообщает аналитическое агентство «Автостат».