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Полное видео программы «Новости»

20:0023 марта 2017Просмотров: 167

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 23 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Вышли порыбачить у берега, а отправились в экстремально плавание. Двух рыбаков из Видяево на резиновой лодке обнаружили в пяти милях от берега.

Сколько можно поймать рыбы без ущерба для экосистемы Баренцева моря? Российские и норвежские учёные составляют план научной работы.

Эффективно, современно, экологично. В Мончегорске на промышленной площадке Кольской ГМК продолжается реализация крупного инвестиционного проекта.

Тонны снега на улицах Мурманска начали таять. Как спасти город от потопа?

Бронированный «Урал» и служебные собаки - против подрывников. Спецназовцы войск росгвардии обезвредили условных диверсантов на Атомфлоте.

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