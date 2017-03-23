Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 23 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Вышли порыбачить у берега, а отправились в экстремально плавание. Двух рыбаков из Видяево на резиновой лодке обнаружили в пяти милях от берега.



Сколько можно поймать рыбы без ущерба для экосистемы Баренцева моря? Российские и норвежские учёные составляют план научной работы.



Эффективно, современно, экологично. В Мончегорске на промышленной площадке Кольской ГМК продолжается реализация крупного инвестиционного проекта.



Тонны снега на улицах Мурманска начали таять. Как спасти город от потопа?



Бронированный «Урал» и служебные собаки - против подрывников. Спецназовцы войск росгвардии обезвредили условных диверсантов на Атомфлоте.

