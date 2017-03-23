16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Россия экспортировала жевательной резинки в 2016 году почти на $59 млн

09:1523 марта 2017Просмотров: 164

Экспорт жвачки из России по итогам 2016 года составил практически $59 млн, превысив экспорт пушнины (меха), следует из пресс-релиза Российского экспортного центра (РЭЦ).

«По итогам 2016 года экспорт жвачки в денежном выражении составил $58,777 млн».

Регионы-лидеры по экспорту жвачки — Москва, Санкт-Петербург и Владимирская область. Основными импортерами российской жевательной резинки стали Казахстан, Белоруссия, ОАЭ. Среди других стран — Польша, Грузия, Турция, Литва, ЮАР, Испания, Чехия, Марокко.

Всего поставки жвачки осуществлялись более чем в 30 стран, информирует RNS

Читайте также
125 городов России участвуют в экологической акции «Час Земли»В порыве злости жительница Кандалакши ударила собутыльника ножом в грудьВ Мурманской области 186 выпускников будут сдавать ЕГЭ досрочноУченые ПИНРО считают, что рыбаки недооценивают потенциал промысла водорослей Баренцева и Белого морей
Большинство россиян не пожелали возрождения монархииСудостроительное предприятие в Рыбинске разработало проекты малых траулеров для мурманских промысловиковМурманская область принимает участие в чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»Подержанные иномарки с апреля начнут оборудовать системой «ЭРА-Глонасс»На Нижнетуломском водохранилище проходят соревнования по виндсёрфингу и сноукайтингуВ Мурманске пройдет десятый чемпионат по парковке «POWER Parking - Ватерлиния»
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  