Россия экспортировала жевательной резинки в 2016 году почти на $59 млн

Экспорт жвачки из России по итогам 2016 года составил практически $59 млн, превысив экспорт пушнины (меха), следует из пресс-релиза Российского экспортного центра (РЭЦ).

«По итогам 2016 года экспорт жвачки в денежном выражении составил $58,777 млн».

Регионы-лидеры по экспорту жвачки — Москва, Санкт-Петербург и Владимирская область. Основными импортерами российской жевательной резинки стали Казахстан, Белоруссия, ОАЭ. Среди других стран — Польша, Грузия, Турция, Литва, ЮАР, Испания, Чехия, Марокко.

Всего поставки жвачки осуществлялись более чем в 30 стран, информирует RNS.