С 1 июля в России планируют начать выдавать электронные паспорта на транспортные средства

В России наступает новая эра электронных документов. Эксперимент проводится на паспортах автомобилей.

С 1 июля этого года в России планируется начать выдачу электронных паспортов на транспортные средства.

Но для этого должно быть принято постановление правительства, которое утвердит цифровую форму документа, как законную. И даже утвердит возможность постановки автомобиля на учет в ГИБДД по электронному паспорту.

Однако это постановление до сих пор находится на согласовании в министерствах и ведомствах.

Между тем, чтобы запустить систему в работу, требуется еще множество испытаний, соглашений, договоров и прочего.