Сегодня в Мурманске решали, что сделать что бы город не утонул от таящего снега

Сегодня в Мурманске состоялось заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Тем разговора актуальная. Весеннее таяние снега. Ведь его в этом году выпало очень много. Какие будут приняты меры, что бы город просто не утонул, узнали наши корреспонденты.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Сегодня мне докладывали по тем объемам снега, которые у нас с территории города вывезены в этом году и… если снега у нас выпало в несколько раз больше, то вывезено его, не в несколько раз больше, я так скажу».

Соответственно воды будет много. Что с этим всем делать сегодня решали представители различных организаций и ведомств. На заседание пришли представители министерства ЖКХ, Госжилинспекции, Водоканала, управляющих компаний, гидрометцентра. Тем обсуждения несколько.



Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Конечно это в первую очередь вывоз снега с городских территорий, с территорий дворов. Потому что если мы его не вывезем объем увеличится в разы тех вод которые нужно будет увезти с городских территорий. Второе это состояние тех водоемов которые находятся на городской территории, мы не можем допустить превышение нормативных уровней этих водоёмов и конечно мы не можем допустить подтопления».



Для круглосуточного контроля за уровнем воды в разных точках города установят специальные мерные рейки. Подготовят систему водоотвода. На проблемных участках дорог талые воды будут откачивать в местах скопления. Ключевая задача сохранить качество питьевой воды, ведь обильное таяние снега может загрязнить питьевые источники.