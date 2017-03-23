Сегодня в Мурманске стартовала досрочная сдача ЕГЭ

Сегодня в Мурманске стартовала досрочная сдача единого государственного экзамена. Сдают его выпускники прошлых лет, 186 человек, и один выпускник этого года.

Первый экзамен по географии и информатике. Сдают ЕГЭ в 41-й школе Мурманска. В этом году здесь установили новое программное обеспечение, металлодетекторы, обновили систему видеонаблюдения. Она доступна в режиме он-лайн. Тестирование техники провели заранее, специалисты прошли обучение. На всех этапах экзаменов в Региональном центре обработки информации присутствуют наблюдатели. Основной же этап ЕГЭ пройдет с 29 мая по 1 июля.