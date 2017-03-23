Североморский суд обязал четырёх местных жителей пройти медосмотр

По искам прокуратуры четыре жителя Североморска обязаны пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.

Североморским районным судом рассмотрены заявления, предъявленные североморской прокуратурой, о возложении на четырех жителей Североморска, ранее отбывавших уголовные наказания в колониях, обязанности пройти профилактический медосмотр в целях выявления туберкулеза.

По результатам рассмотрения заявлений требования прокуратуры удовлетворены, указанные лица обязаны пройти названный медосмотр, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.