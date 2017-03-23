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Сколько можно поймать рыбы? Российские и норвежские учёные дадут рекомендации

20:1023 марта 2017Просмотров: 192

В Мурманске продолжает работу четвёртая международная конференция «Рыболовство в Арктике». Сегодняшний день посвящен науке. Сколько можно выловить трески, пикши и палтуса без вреда для экосистемы и какие исследования проведут учёные двух стран - России и Норвегии - в Баренцевом море? Об этом сегодня говорили в ПИНРО на встрече, которая ежегодно проходит вот уже более 50 лет.

В 70-ые годы учёные Советского Союза и Норвегии подписали соглашение о совместном управлении запасами общего моря. С тех пор, каждый год, на основании общих данных люди науки дают рекомендации по вылову рыбы в Баренцевом море. Как правило, на встрече присутствуют представители двух институтов, со стороны России - ПИНРО, от Норвегии - институт морских исследований. Кроме этого, учёные двух стран анализируют состояние экосистемы Баренцева моря. Арктические воды - уязвимы. Обе стороны пристально следят за состоянием среды и водных биоресурсов.

Евгений Шамрай, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ПИНРО»: «Могу сказать, что на сегодняшний день состояние среды и водных биоресурсов я бы назвал хорошим. Загрязнения не то, что не превышают ПДК, но и далеко до предельных норм. Пока оно чистое».

Гейр Хусе, заместитель директора по научной части института Норвегии: «Между учёными всегда есть разногласия, но это полезно, так как наука развивается. Такие встречи и нужны для того, чтобы договориться и составить единый план работы. Мы вместе изучаем море, ходим вместе в рейсы на кораблях, пишем совместные исследовательские статьи. Мы тесно и хорошо работаем».

Предварительные рекомендации этого года по вылову рыбы схожи с предыдущими. Трески, без ущерба для экосистемы можно поймать двум странам около 900 тысяч тонн, пикши - 250, палтуса 50 тысяч тонн. После того, как на встрече подведут итоги прошлогодних исследований, учёные двух институтов составят фронт работ на 2018-ый год и 2019-ый, этот план будет готов уже в июне.

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