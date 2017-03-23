16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Судебные приставы арестовали аэродром и вертолет в Мурманской области

11:0023 марта 2017Просмотров: 253

В отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находится производство в отношении одного из мурманских авиационных предприятий о взыскании задолженности на сумму более 169 миллионов рублей.

За время ведения сводного исполнительного производства в счет погашения задолженности по заработной плате взыскано более 8,8 миллионов рублей, из которого 38 исполнительных производств окончены фактическим исполнением.

В настоящее время на исполнении находится 130 исполнительных производств о взыскании заработной платы на сумму 8,7 миллионов рублей.

У предприятия в настоящее время имеется 9 воздушных судов и 7 из них находятся в аренде. Судебные приставы в Ловозерском и Терском районах незамедлительно наложили аресты на недвижимое имущество, принадлежащее должнику (док, центр заправки самолетов, аэродром, подъездная дорога).

Также в п. Мурмаши арестован вертолет.

Читайте также
125 городов России участвуют в экологической акции «Час Земли»В порыве злости жительница Кандалакши ударила собутыльника ножом в грудьВ Мурманской области 186 выпускников будут сдавать ЕГЭ досрочноУченые ПИНРО считают, что рыбаки недооценивают потенциал промысла водорослей Баренцева и Белого морей
Большинство россиян не пожелали возрождения монархииСудостроительное предприятие в Рыбинске разработало проекты малых траулеров для мурманских промысловиковМурманская область принимает участие в чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»Подержанные иномарки с апреля начнут оборудовать системой «ЭРА-Глонасс»На Нижнетуломском водохранилище проходят соревнования по виндсёрфингу и сноукайтингуВ Мурманске пройдет десятый чемпионат по парковке «POWER Parking - Ватерлиния»
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  