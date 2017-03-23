Судебные приставы арестовали аэродром и вертолет в Мурманской области

В отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находится производство в отношении одного из мурманских авиационных предприятий о взыскании задолженности на сумму более 169 миллионов рублей.

За время ведения сводного исполнительного производства в счет погашения задолженности по заработной плате взыскано более 8,8 миллионов рублей, из которого 38 исполнительных производств окончены фактическим исполнением.

В настоящее время на исполнении находится 130 исполнительных производств о взыскании заработной платы на сумму 8,7 миллионов рублей.

У предприятия в настоящее время имеется 9 воздушных судов и 7 из них находятся в аренде. Судебные приставы в Ловозерском и Терском районах незамедлительно наложили аресты на недвижимое имущество, принадлежащее должнику (док, центр заправки самолетов, аэродром, подъездная дорога).

Также в п. Мурмаши арестован вертолет.