Судостроительное предприятие в Рыбинске разработало проекты малых траулеров для мурманских промысловиков

Конструкторское бюро АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск) разработало для прибрежных рыбаков Мурманской области проекты малых рыболовных рефрижераторных траулеров.

Как сообщил главный конструктор отдела перспективного судостроения судостроительного завода «Вымпела» Артем Брум на IV международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» в Мурманске, новые траулеры были спроектированы длиной 30,8 м и 35 м, чтобы заказчики могли воспользоваться инвестквотами (распространяются на суда длиной от 30 м).

Траулеры будут обладать следующими параметрами: дедвейт 132 и 220 тонн, вместимость грузового трюма 150 и 260 куб.м, автономность плавания - 10 и 20 суток, численность экипажа 10 и 17 человек соответственно, сообщает Интерфакс.

Максимальная скорость траулеров - 11 узлов.