16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Судостроительное предприятие в Рыбинске разработало проекты малых траулеров для мурманских промысловиков

12:2723 марта 2017Просмотров: 93

Конструкторское бюро АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск) разработало для прибрежных рыбаков Мурманской области проекты малых рыболовных рефрижераторных траулеров.

Как сообщил главный конструктор отдела перспективного судостроения судостроительного завода «Вымпела» Артем Брум на IV международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» в Мурманске, новые траулеры были спроектированы длиной 30,8 м и 35 м, чтобы заказчики могли воспользоваться инвестквотами (распространяются на суда длиной от 30 м).

Траулеры будут обладать следующими параметрами: дедвейт 132 и 220 тонн, вместимость грузового трюма 150 и 260 куб.м, автономность плавания - 10 и 20 суток, численность экипажа 10 и 17 человек соответственно, сообщает Интерфакс.

Максимальная скорость траулеров - 11 узлов.

Читайте также
125 городов России участвуют в экологической акции «Час Земли»В порыве злости жительница Кандалакши ударила собутыльника ножом в грудьВ Мурманской области 186 выпускников будут сдавать ЕГЭ досрочноУченые ПИНРО считают, что рыбаки недооценивают потенциал промысла водорослей Баренцева и Белого морей
Большинство россиян не пожелали возрождения монархииМурманская область принимает участие в чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»Подержанные иномарки с апреля начнут оборудовать системой «ЭРА-Глонасс»На Нижнетуломском водохранилище проходят соревнования по виндсёрфингу и сноукайтингуВ Мурманске пройдет десятый чемпионат по парковке «POWER Parking - Ватерлиния»Судебные приставы арестовали аэродром и вертолет в Мурманской области
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  