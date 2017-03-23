Телепрограмма на 24 марта (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 24 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Сын отца народов. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2013 г.

Драма.

В ролях: Гела Месхи, Василий Прокопьев, Илья Ермолов, Алексей Вертков, Александр Никольский, Анатолий Гущин, Евгений Сангаджиев, Кристина Пакарина, Мария Жиганова, Артём Осипов.

Жизнь Василия Сталина, самого известного «мажора» первой половины XX века, полна крутых поворотов. Будучи отличным военным, в 26 лет он получает звание генерал-лейтенанта. Отважный летчик пользуется уважением друзей и сослуживцев, перед его обаянием не способна устоять ни одна женщина. Он увлечен футболом и хоккеем и даже формирует спортивные команды в ВВС. Казалось бы, весь мир у его ног. Все меняется в день смерти его отца – Иосифа Сталина…

12:54 Познавательная программа (12+)

Ускорение и торможение.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Сенсация или провокация? По ту сторону смерти. Документальный цикл (16+)

Совсем недавно ученые сделали сенсационное открытие: каждый из нас может помнить свои прошлые жизни, а значит, физическая смерть — это не конец, и за ее чертой есть следующее воплощение. Но означает ли это, что переселение душ существует, и мы можем помнить не только все свои предыдущие жизни? Об этом в нашем специальном проекте «По ту сторону смерти».

14:52 Познавательная программа (12+)

Чудеса света.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 За гранью. Документальный цикл (12+)

Для своего удобства мы переделываем мир вокруг - вмешиваемся в естественный ход вещей, пытаемся подчинить себе природу, меняем самих себя. Человек создает технологии, последствия применения которых не может предсказать. Насколько оправданы рискованные эксперименты? Где та грань, за которую мы не должны заступать? Сколько осталось до "точки невозврата"? Все плюсы и минусы прогресса в фильмах нового документального цикла "За гранью".

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:32 Загадки нашей Земли. Эра гигантов. Документальный цикл (16+)

По современным научным данным, 65 миллионов лет назад Землю населяли доисторические монстры. Однако в результате глобальной катастрофы условия на планете изменились, и динозавры вымерли. Но что погубило этих гигантов? Какие условия на самом деле царили на Земле в Эру динозавров?

17:22 Познавательная программа (12+)

Ускорение и торможение.

17:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Будни простой хуторянки. Карелия. Хутор «Ёлки». До ближайшего жилья 30 километров. Хозяйкой земли является 36-летняя Юлия. Как говорит сама женщина, она не сбежала от города, а просто выбрала яркую жизнь на природе.

17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Праздник Севера. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:59 Познавательная программа (12+)

Чудеса света.

Ускорение и торможение.

19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Люди и звери.

Заповедник. Дальние края.

Заповедник. Лесной патруль.

19:30 Мультимир (6+)

Друзья. Приключения медвежат.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Крейсер. Художественный фильм (16+)

США. 2016 г.

Военная драма.

В ролях: Николас Кейдж, Том Сайзмор, Томас Джейн, Мэтт Лантер, Джеймс Римар, Брайан Прэсли.

Лето 1945 года. До конца Второй мировой оставались считанные недели… Крейсер ВМС США «Индианополис» доставил на американскую военную базу на острове Тиниан боеголовку атомной бомбы. На обратном пути корабль был торпедирован японцами и пошел ко дну. «SOS!» капитана Маквэя не был услышан. И живые позавидовали мертвым: палящее солнце и зубы акул, жажда и галлюцинации, безумие и адские муки отчаяния…

23:15 Загадки нашей Земли. Эра гигантов. Документальный цикл (16+)

По современным научным данным, 65 миллионов лет назад Землю населяли доисторические монстры. Однако в результате глобальной катастрофы условия на планете изменились, и динозавры вымерли. Но что погубило этих гигантов? Какие условия на самом деле царили на Земле в Эру динозавров?

00:07 За гранью. Документальный цикл (12+)

Для своего удобства мы переделываем мир вокруг - вмешиваемся в естественный ход вещей, пытаемся подчинить себе природу, меняем самих себя. Человек создает технологии, последствия применения которых не может предсказать. Насколько оправданы рискованные эксперименты? Где та грань, за которую мы не должны заступать? Сколько осталось до "точки невозврата"? Все плюсы и минусы прогресса в фильмах нового документального цикла "За гранью".

00:35 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Дискотека 80-ых. Rock&Dance. Концерт. Запись 2012 г. (16+)

Chris Norman, воссоединенный Gorky Park, Zodiac, Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», Константин Никольский, Black, фактически объединенная «Бригада С» во главе с Гариком Сукачевым, Boney M, Sabrina, C.C. Catch, Bad Boys Blue, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Юрий Шатунов, Arabesque, Silent Circle – такого состава артистов, оказавшихся вместе на одной сцене, страна прежде не видела.

03:55 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

По следам «Двух капитанов». В 2010-2011 годах состоялась уникальная полярная экспедиция на Землю Франца Иосифа «По следам «Двух капитанов».

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:29 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Охота. Охота была известна удмуртам с глубокой древности. Многие дореволюционные авторы неизменно подчеркивали особую страсть и любовь удмурта к охоте: "Он счастлив лишь в лесу - с ружьем, собакой и трубкой во рту".