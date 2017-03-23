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У министра культуры России появилась персональная страничка Вконтакте

16:1523 марта 2017Просмотров: 125

Владимир Мединский открыл персональную страничку в социальной сети Вконтакте в минувший понедельник.

В своем первом сообщении он сообщил о том, что Министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры.

«Плотный рабочий график не позволит мне все время здесь находиться, но я и мои помощники будем иногда здесь писать, рассказывать о текущих новостях в сфере культуры, а также узнавать ваше мнение и знакомиться с предложениями», говорится в первом сообщении министра. 

Фото: Министерство культуры России 

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